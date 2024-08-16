Giriş Tarihi: 17.08.2024 00:00
T.C. VARTO ASLIYE HUKUK MAHKEMESI HAKİMLİĞİNDEN
( KAMULAŞTIRMA İLANI )
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; dosya numarası, maliki, bulunduğu yer, miktarı ve cinsi belirtilen taşınmazlarla ilgili davacıKara Yolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve
Tescil ) davası açılmış olduğu, bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırılarak kamulaştırma
bedelinin tespit edilmesini ve isbu taşınmazların kurumları adına "Yol " olarak tapudan terkinine karar
verilmesi 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile;
a-) Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla
ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün
içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
b-İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karsı idari yargıda iptal ve
adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açılabileceği,
c-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı;
-Kara Yolları Genel Müdürlüğü
d-)Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği,
e-)Süresi içerisinde Idari Yargıda Iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin
durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulastırma isleminin kesinleseceği ve
mahkemece tespit edilen kamulastırma bedeli üzerinden dava konusu tasınmazın, kamulastırmayı yapan
idare adına tescil edileceği,
f-)Mahkemece tespit edilecek kamulastırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası
Varto Subesine yatırılacağı,
4650 Sayılı Yasa ile değisik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ILAN olunur07/06/2024
Esas No : 2024/8
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Güllü Aydın, Hediye Meşe, İbrahim Tekin, Kublay Tekin, Müslime Tekin, Perizade Bingöl, Tevfik Tekin, Zübeyde Yılmaz
Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 132 Ada 2 Parsel
Cinsi : Tarla
Toplam
Alanı: 4.421,30 m2
Kamulaştırılacak
Alan : 4.421,30 m2
Esas No : 2024/9
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlüğü
Davalı : Nuriye Çelik, Tezgül Erkmen, Hubri Erkmen, Subhi Toprak, İbrahim Değer, Savaş Toprak ve Orhan Toprak
Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 139 Ada 2 Parsel
Cinsi : Çayır
Toplam
Alanı : 2.049,18 m2
Kamulaştırılacak
Alan :1.716,19 m2
Esas No : 2024/10
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Güllü Aydın, Hediye Meşe,Kublay Tekin, Müslime Tekin, Perizade Bingöl, Tevfik Tekin, Zübeyde Yılmaz
Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 139 Ada 57 Parsel
Cinsi : Yol
Toplam
Alanı : 1.892,98 m2
Kamulaştırılacak
Alan : 1.419,73 m2
Esas No : 2024/11
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Tevfik Tekin, Güllü Aydın, Hediye Meşe, Perizade Bilgöl, Müslime Tekin, Zübeyde Yılmaz ve Kublay Tekin
Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 137 Ada 1 Parsel
Cinsi : Yol
Toplam
Alanı : 2.138,58 m2
Kamulaştırılacak
Alan : 1.603,93 m2
Esas No :2024/12
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Fahreddin Karadeniz,Gülhanım Engin, Hanım Fırat, Nurettin Karadeniz, Taceddin Karadeniz, Yusuf Aydın
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 134 Ada 14 Parsel
Cinsi : Yol
Toplam
Alanı : 23.875,00 m2
Kamulaştırılacak
Alan : 682,79 m2
Esas No :2024/13
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Reşit Yalçın
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 139 Ada 8 Parsel
Cinsi : Yol
Toplam
Alanı : 3.804,23 m2
Kamulaştırılacak
Alan : 1.902,09m2
Esas No :2024/14
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Savaş Akbal
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 137 Ada 3 Parsel
Cinsi : Tarla
Toplam
Alanı : 23.750,00 m2
Kamulaştırılacak
Alan :1.340,39 m2
Esas No :2024/15
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Hasan Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz ve Serfinaz Ayral
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 139 Ada 84 Parsel
Cinsi : Yol
Toplam
Alanı : 9.902,81 m2
Kamulaştırılacak
Alan : 3.890,39 m2
Esas No :2024/16
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Hasan Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz ve Serfinaz Ayral
Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 139 Ada 27 Parsel
Cinsi : Yol
Toplam
Alanı : 1.462,30 m2
Kamulaştırılacak
Alan : 574,47 m2
Esas No :2024/17
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Gündüz Değer veYüksel Gündoğdu
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 138 Ada 8 Parsel
Cinsi : Yol
Toplam
Alanı : 4.083,54 m2
Kamulaştırılacak
Alan : 510,44 m2
Esas No :2024/18
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Gündüz Değer, Yüksel Gündoğdu ve Emine Tekin
Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 138 Ada 7 Parsel
Cinsi : Tarla
Toplam
Alanı : 13.750,00 m2
Kamulaştırılacak
Alan :224,62 m2
Esas No :2024/19
Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü
Davalı : Rindi Ceyhan
Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü
Parsel : 107 Ada 7 Parsel
Cinsi :Yol
Toplam
Alanı : 7.250,00 m2
Kamulaştırılacak
Alan :199,25 m2
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