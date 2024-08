T.C. VARTO ASLIYE HUKUK MAHKEMESI HAKİMLİĞİNDEN

( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; dosya numarası, maliki, bulunduğu yer, miktarı ve cinsi belirtilen taşınmazlarla ilgili davacıKara Yolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve

Tescil ) davası açılmış olduğu, bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırılarak kamulaştırma

bedelinin tespit edilmesini ve isbu taşınmazların kurumları adına "Yol " olarak tapudan terkinine karar

verilmesi 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile;

a-) Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla

ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün

içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

b-İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karsı idari yargıda iptal ve

adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açılabileceği,

c-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı;

-Kara Yolları Genel Müdürlüğü

d-)Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği,

e-)Süresi içerisinde Idari Yargıda Iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin

durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulastırma isleminin kesinleseceği ve

mahkemece tespit edilen kamulastırma bedeli üzerinden dava konusu tasınmazın, kamulastırmayı yapan

idare adına tescil edileceği,

f-)Mahkemece tespit edilecek kamulastırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası

Varto Subesine yatırılacağı,

4650 Sayılı Yasa ile değisik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ILAN olunur07/06/2024

Esas No : 2024/8

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Güllü Aydın, Hediye Meşe, İbrahim Tekin, Kublay Tekin, Müslime Tekin, Perizade Bingöl, Tevfik Tekin, Zübeyde Yılmaz

Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 132 Ada 2 Parsel

Cinsi : Tarla

Toplam

Alanı: 4.421,30 m2

Kamulaştırılacak

Alan : 4.421,30 m2

Esas No : 2024/9

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlüğü

Davalı : Nuriye Çelik, Tezgül Erkmen, Hubri Erkmen, Subhi Toprak, İbrahim Değer, Savaş Toprak ve Orhan Toprak

Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 139 Ada 2 Parsel

Cinsi : Çayır

Toplam

Alanı : 2.049,18 m2

Kamulaştırılacak

Alan :1.716,19 m2

Esas No : 2024/10

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Güllü Aydın, Hediye Meşe,Kublay Tekin, Müslime Tekin, Perizade Bingöl, Tevfik Tekin, Zübeyde Yılmaz

Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 139 Ada 57 Parsel

Cinsi : Yol

Toplam

Alanı : 1.892,98 m2

Kamulaştırılacak

Alan : 1.419,73 m2

Esas No : 2024/11

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Tevfik Tekin, Güllü Aydın, Hediye Meşe, Perizade Bilgöl, Müslime Tekin, Zübeyde Yılmaz ve Kublay Tekin

Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 137 Ada 1 Parsel

Cinsi : Yol

Toplam

Alanı : 2.138,58 m2

Kamulaştırılacak

Alan : 1.603,93 m2

Esas No :2024/12

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Fahreddin Karadeniz,Gülhanım Engin, Hanım Fırat, Nurettin Karadeniz, Taceddin Karadeniz, Yusuf Aydın

Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 134 Ada 14 Parsel

Cinsi : Yol

Toplam

Alanı : 23.875,00 m2

Kamulaştırılacak

Alan : 682,79 m2

Esas No :2024/13

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Reşit Yalçın

Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 139 Ada 8 Parsel

Cinsi : Yol

Toplam

Alanı : 3.804,23 m2

Kamulaştırılacak

Alan : 1.902,09m2

Esas No :2024/14

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Savaş Akbal

Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 137 Ada 3 Parsel

Cinsi : Tarla

Toplam

Alanı : 23.750,00 m2

Kamulaştırılacak

Alan :1.340,39 m2

Esas No :2024/15

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Hasan Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz ve Serfinaz Ayral

Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 139 Ada 84 Parsel

Cinsi : Yol

Toplam

Alanı : 9.902,81 m2

Kamulaştırılacak

Alan : 3.890,39 m2

Esas No :2024/16

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Hasan Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz ve Serfinaz Ayral

Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 139 Ada 27 Parsel

Cinsi : Yol

Toplam

Alanı : 1.462,30 m2

Kamulaştırılacak

Alan : 574,47 m2

Esas No :2024/17

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Gündüz Değer veYüksel Gündoğdu

Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 138 Ada 8 Parsel

Cinsi : Yol

Toplam

Alanı : 4.083,54 m2

Kamulaştırılacak

Alan : 510,44 m2

Esas No :2024/18

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Gündüz Değer, Yüksel Gündoğdu ve Emine Tekin

Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 138 Ada 7 Parsel

Cinsi : Tarla

Toplam

Alanı : 13.750,00 m2

Kamulaştırılacak

Alan :224,62 m2

Esas No :2024/19

Davacı : Kara Yolları Genel Müdürlügü

Davalı : Rindi Ceyhan

Köyü :Muş ili Varto ilçesi Taşdibek Köyü

Parsel : 107 Ada 7 Parsel

Cinsi :Yol

Toplam

Alanı : 7.250,00 m2

Kamulaştırılacak

Alan :199,25 m2

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077632