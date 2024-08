T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLAN DUYURUSU

İLÇE/TESİS ADI EVRAK TESLİM SON TARİHİ VE SAATİ İHALE TARİHİ VE SAATİ TAHMİNİ BEDEL (KDV- PAY HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ Burhan Felek Milli Takımlar ve Kamp Eğitim Merkezi 12 m² Alanlı Natamam Kafeterya Alanı 29.08.2024

Saat: 10.00 29.08.2024

Saat: 11.00 130.000,00 TL 39.000,00 TL Burhan Felek Spor Kompleksinde Bulunan 2 Adet Otomat Alanı 29.08.2024

Saat: 13.00 29.08.2024

Saat: 14.00 25.000,00 TL 7.500,00 TL

İl Müdürlüğümüz tesislerinden Burhan Felek Milli Takımlar ve Kamp Eğitim Merkezinde bulunan 12 m² Alanlı Natamam Kafeterya Alanı ve Burhan Felek Spor Kompleksinde bulunan 2 adet Otomat Alanı açık teklif usulü ihale ile 1 (bir) yıl süreli kiraya verilecektir.

1-İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

ŞİRKETLER İÇİN;

a) Ticaret Tescil Tasdiknamesi (2024 yılına ait)

b) Sicil Kayıt Belgesi (2024 yılına ait)

c) Ticaret Sicil Gazetesi

ç) İmza Beyannamesi (Aslı ya da noter tasdikli sureti)

d) Yetki Belgesi (Aslı ya da noter tasdikli sureti)

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi.

f) Geçici teminat bedeli belgesi

g) Şartname alındı belgesi

ğ) İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe

h)İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge (İhale tarihinden önceki 15 gün içinde alınmış olması)

ı) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da internet üzerinden alınacak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge (İhalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış olması)

ŞAHISLAR İÇİN;

a)İkametgâh belgesi

b)Nüfus cüzdanı sureti

c)İmza Beyannamesi

ç)Geçici teminat bedeli belgesi

d)Şartname alındı belgesi

e)İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe

f)Sabıka kaydı

g)İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge (İhale tarihinden önceki 15 gün içinde alınmış olması)

ğ)İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge (İhalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış olması)

SPOR KULÜPLERİ İÇİN;

a)Kulüp Bilgi Formu

b)İmza Beyannamesi

c)Yetki belgesi (İhaleye katılacak kişinin Kulüp tarafından yetkilendirildiğine dair)

ç)Yönetim Kurulu Kararı ( Karar defteri fotokopisi)

d)Geçici teminat bedeli belgesi

e)Şartname alındı belgesi

f)İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe

g)İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge (İhale tarihinden önceki 15 gün içinde alınmış olması)

h)İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge (İhalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış olması)

KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİ İÇİN;

a)İhaleye katılım talep yazısı.

b)Yetki belgesi.

c)Geçici teminat bedeli belgesi.

ç)Şartname alındı belgesi.

d)İmza beyannamesi.

2- İstenen belgeler son üç ay tarihli olacaktır. (Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belgeler hariç)

3- İhale evraklarını evrak teslim saatinden sonra getirenler kabul edilmeyecektir.

4-Şartnameler; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası Şehremini Şubesinde bulunan TR050001000866882580445025 no.lu IBAN hesabına 250,00 TL yatırıldıktan sonra, Zuhuratbaba Mahallesi Mustafa Sarıçiçek Bulvarı No: 34/1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin edilir.

5-İhalenin yapılacağı yer; Zuhuratbaba Mah. Mustafa Sarıçiçek Bul. No: 34/1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Odasıdır.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02078202