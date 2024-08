VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

BİNA YIKIM İŞLERİ YAPILACAKTIR

Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi 13 ada 12 parselde bulunan Melikşah Yurdu A-B-C Bloklar, Ümmü Eymen Yurdu A-B ve Bloklar ve Aişe Sıddıka Yurdu C Bloklarının Hurda Karşılığı Yıkım İşi İhale ilanı

1. Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi 13 ada 12 parselde bulunan Melikşah Yurdu A-B-C Bloklar, Ümmü Eymen Yurdu A-B ve Bloklar ve Aişe Sıddıka Yurdu C Bloklarının Hurda Karşılığı Yıkım İşi; toplam 34. Bin metrekare alana sahip Binaların hurda karşılığı Yıkılması, dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkılması işi ihale edilecektir.

2. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3. İhale, 04.09.2024 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat:10.00' da Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No 22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı 65100 - İPEKYOLU / VAN adresinde bulunan başkanlığımız (YİKOB) toplantı odasında yapılacaktır.

4. Tahmin edilen bedel K.D.V. HARİÇ 7.112.697,00 TL (yedi milyon yüz on iki bin altıyüz doksan yedi Türk Lirası) olup, geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3' ünden az olmamak şartıyla isteklinin kendi belirleyeceği miktarda yatırılır. Üzerine ihale kalan istekliden sözleşme öncesi teklif edilen bedelin %6'sı oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir. Verilen teminatlar süresiz olacaktır.

4.1 İşin süresi yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

5. İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Van Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığında veya Van YİKOB internet adresinde (http://www.van.gov.tr/yikob) bedelsiz görülebilir.

5.1 İhaleye Katılamayacak Olanlar

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6'ncı maddesinde sayılanlar, ihaleye katılma şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayanlar, yabancı istekliler, ihaleden yasaklı olanlar, kısmi teklif verenler, konsorsiyum olarak teklif verenler ihaleye katılamaz.

6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) 2024 Yılı içerisinde alınmış adrese dayalı kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmesi,

c) Geçici teminata ilişkin belge,

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

d.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapılacağı yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapılacağı yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

e.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

g) En az 5 (beş) yıllık İnşaat Mühendisi bulundurmayı içeren taahhütname,

h) Yıkım Müteahhitlik Yetki Belgesi (Y1 veya Y2) veya idarece onaylı örneği

İ) İş bitirme Belgesi, (Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili kamuya yaptığı taşınmaz yıkımı konusunda iş bitirme belgesi)

j) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden onaylı Çevre İzin ve Lisans Belgesi (09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin genel esaslarına ilişkin yönetmenliği uyarınca tehlikesiz atık toplama/ayrıştırma-tehlikeli ön atık ön işlem-tehlikeli atık geri kazanım Belgeleri).

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (İhale dokümanında yer alan belge). Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, istenen belgelerin tamamı ortak girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak Geçici teminat ortak girişim ortaklarınca müştereken de karşılanabilir, 'i' bendinde belirtilen iş deneyim tutarının pilot ortak tarafından %100'ünün, diğer ortakların her biri tarafından, istenen asgari işi deneyim tutarının en az % 40'ını sağlaması zorunludur.

l) Gelir İdaresi Başkanlığından 23.08.2024 tarihinden sonra alınmış vergi borcu yoktur yazısı,

m) Sosyal Güvenlik Kurumundan 23.08.2024 tarihinden sonra alınmış Türkiye geneli SGK borcu yoktur yazısı,

n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleye katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname (ihale dokümanında yer alan belge),

o) İhale dokümanında yer alan yıkımı yapılacak yeri bildiğine ve gördüğüne dair imzalı yer görme belgesi (ihale dokümanında yer alan belge),

7. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

8. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca uygun fiyat tespitinde ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10. 2886 Sayılı Kanunun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.

11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

12- Diğer Hususlar

a) Üzerine ihale kalan istekliden teklif edilen bedelin tamamı sözleşme öncesi alınır, bu bedeli süresi içerisinde yatırmadığı takdirde geçici teminatı irat kaydedilir.

b) Yüklenici teklif ettiği ihale bedeli üzerinden hesaplanacak Damga Vergisi ve Karar Pulu bedelleri ile her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerini ve idarenin belirlediği hizmet yıkım oranı üzerinden %20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde, sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak Van Defterdarlığına yatıracaktır. Sözleşme bedelini ise peşin olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Adına kayıtlı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Van Merkez Şubesi TR86 0001 0000 9667 8534 6950 12 no.lu hesaba yatırılarak ödeme evrakları idareye sunulacaktır.

c) İhtilafların çözüm yeri Van Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

d) İlanda yer almayan hususlar için İdari ile Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02080331