İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/352

KARAR NO : 2024/425

Davacı Hatice Elsalih tarafından davalı Halil El-Ali aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmaları sonunda verilen 24/05/2024 tarih, 2023/352 Esas ve 2024/425 sayılı karar uyarınca;

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandığı üzere:

1-Davanın KABULÜ ile 99254526046 Kimlik Nolu, Suriye Uyruklu HATİCE ELSALİH ile Suriye Uyruklu HALİL EL-ALİ'nin TMK 166/1 Madde uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar Şam El-Ali, Ahmed El-Ali, Dokse Seyfeddin El-Ali'nin velayetinin babaya verilmesine,

3-Anne ile velayeti babaya verilen çocuklar arasında her ayın 2. ve 4. haftası Cumartesi günü saat 10.00' dan Pazar günü 18:00' a kadar, dini bayramların 2. günü saat 10:00' dan ertesi günü saat 18:00'e kadar, sömestr tatillerinin ilk haftası 1. Günü saat: 10.00'dan 7. Günü saat: 18.00 arası, Temmuz ayının 1. günü saat 10:00' dan 30. günü saat 18:00' a kadar anne yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzere ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE,

4-Talep bulunmadığından nafaka ve tazminat hususlarında karar verilmesine yer olmadığına,

5-Alınması gereken 427,60-TL harcın peşin alınan 179,90-TL harçtan mahsubu ile 247,70-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan 359,80-TL harç toplamı, 9.873‬,00-TL posta ve ilan gideri olmak üzere toplam 10.232,80-TL yargılama giderinin, davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

7-Davacı vekili için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 17.900,00-TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen açıklandı.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02081463