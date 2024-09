T.C. PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/42

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ

MEVKİİ : YAZIBAĞI

MAHALLESİ : KÖYLÜMAHALLESİ

ADA NO : 165

PARSEL NO : 15

VASFI : ÜZÜM BAĞI

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 4.000,00 m²

MALİKİNİN ADI SOYADI : MALİYE HAZİNESİ,TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MUSTAFA ÖZEN MİRASÇILARI: (ABDULLAH ÖZEN, AHMET ÖZEN, AYDIN ÖZEN, AYNUR ÖZEN, AYSEL ÖZEN, AYTEN ÖZEN, ELİF KARAMAN, ESRA DENİZHAN, GÜLTEN DEMİRKOL, HÜLYA ÖZEN, MERAL TANTEKİN, MUHAMMED MURAT ÖZEN, MUSTAFA ATAKAN ÖZEN, MUSTAFA KOREL ÖZEN, MUSTAFA SELÇUK ÖZEN, MÜYESSER ERBAY, NEŞE PEKDEMİR, NURAL ZOHRAP, NURSEL ÖZEN, ÖZNUR AYDIN, RECEP ÖZEN, SEVİNÇ İNAM, ŞAHİN ÖZEN, TÜRKAN YALÇIN, YÜKSEL ÖZEN)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Pütürge ilçesi, Köylü Mahallesi, 165 Ada 15 parselde bulunan davalılara ait taşınmazın 05/04/2023 tarih ve 7452 sayılı kanunla yasalaşan 24/02/2023 tarih ve 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 7. Maddesi gereğince, 4650 sayılı kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/47 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

