T.C. ELAZIĞ 5.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/700

Karar No : 2024/212

Karar Tarihi : 07/03/2024

SANIK: MURAT OK, Raşit ve Kızlarbeyi oğlu, 21/07/1982 Kayseri doğumlu, KAYSERİ, MERKEZ, Mahzemin mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Murat OK hakkında Mahkememize kamu davası açılmış olup yapılan yargılama sonucunda; 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli iptal kararı ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi ile 5237 Sayılı TCK'nın 53/3. Fıkrasında yapılan değişiklikten sonra oluşan duruma göre, sanık hakkında, 5237 sayılı TCK madde 53/1 ve 2. Fıkraları ile 3. Fıkrasının 1. Cümlesinin UYGULANMASINA,

7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/601 Esas 2013/814 Kararına istinaden TCK nin 58/6-8 maddelerinin tatbiki ile sanık hakkında suçta tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, hükmün infazının mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutulmasına ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, uygulamanın kanunda gösterilen şekli ile yapılmasına,

Kayseri 15.Asliye Ceza Mahkemesi 2015/717 Esas 2016/97 Karar sayılı ilamı yönünden CMK.'nun 231/11. maddesi uyarınca gereğinin takdir ve ifası için ilgili mahkemeye ihbardabulunulmasına karar verilmiş oluptüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 altı bir Gazetede ve Genel İnternet Sitesinde ilanen tebliğine,

Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren iddia makamında Cumhuriyet Savcısı hazır olduğu halde talebine uygun olarak tefhim edildiği bugünden itibaren 7 gün içerisinde; mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak üzere, sanığın tutuklu/hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe ile müracaat sureti ile; Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup İLANEN tebliğ olunur. 28/08/2024

