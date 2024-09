İ L A N

ANTALYA 35 .ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/675

KARAR NO : 2024/485

Mahkememizin 02/07/2024 tarih ve 2023/675 Esas, 2024/485 Karar sayılı kararı ile sanık ADNAN KIYIMCI hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan TCK.nun 191/6 md. Delaleti ile TCK.nun 191/1, 53/1-2-3, 58/6-7 maddesi uyarınca 2 Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, adli emanetin 2021/5596 sırasında kayıtlı bir adet sopanın TCK.nun 54/1 md. Uyarınca müsaderesine, Adli Emanetin 2023/9023 sırasında kayıtlı bulunan 1,00 gram ağırlığında eroin 'in TCK.nun 54/4 maddesi uyarınca Müsaderesine karar verilmiş olup,tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen sanık Adnan KIYIMCI (T.C.50473349038) Adem ve Behiye oğlu 24/08/1972 Hockenheim/Almanya doğumlu, Kırklareli, Pınarhisar Orta nüfusuna kayıtlı) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 04/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02085854