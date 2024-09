İLAN

İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/989 Esas

KARAR NO : 2024/1171

Davacı MUSTAFA ERMAN KAPLAN aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı ALMEDIN PIRIC - (PASAPORT NO:B0130051)'e,

H Ü K Ü M: Nedenleri yukarıda yazıldığı üzere;

1-Davanın KARSTEN VOLLHARDT yönünden KABULÜNE, Cumhuriyet Mah. İncirlidede Cad. No:6/1, Anthill Rezidans B Kule 34. Kat. Daire No:297 Şişli/İSTANBUL adresindeki mesken niteliğindeki mecurunTAHLİYESİNE,

2-Davanın ALMEDİN PIRIÇ ve ÖMER CAN ORAS yönünden pasif husumet yokluğundan REDDİNE,

3-492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince karar tarihine göre alınması gerekli7.295,50-TL nisbi karar ve ilam harcından başta peşin yatırılan 1.823,88-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 5.471,62-TL harcın davalı KARSTEN VOLLHARDT'tan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı vekili için dava tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince belirlenen 17.088,00-TL vekalet ücretinin davalı KARSTEN VOLLHARDT'tan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı ÖMER CAN ORAS vekili için dava tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince belirlenen 17.088,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak ÖMER CAN ORAS'a verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan masraflar (1.931,88-TL peşin harç, 307,75-TL tebligat posta gideri ve dosya ücreti olmak üzere) toplam 2.239,63-TL yargılama giderinin davalı KARSTEN VOLLHARDT'tan alınarak davacıya verilmesine,

7-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan avansın H.M.K'nun 333. Maddesi uyarınca tebliğ gideri avanstan karşılanmak suretiyle karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Davacı ve davalılar vekillerinin yüzüne karşı HMK 345. Maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 04/07/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/07/2024

