SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TEKSTİL ATIK KUMBARA YERLERİ

KİRALIK TEKSTİL ATIK KUMBARA YERLERİ

1- Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda, Sancaktepe ilçesi sınırları içerisinde muhtelif noktalarda; yaklaşık 1 m² lik alanlar üzerine yerleştirilecek olan 350 adet ayrı ''Tekstil Atıkları Kumbaraları'' yerinin; 2886 sayılı D.İ.Kanunu'nun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Şartnamesi çerçevesinde "Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL" adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile 27 (yirmiyedi) aylığına kiraya verilecektir.

2. ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden 1000,00-TL karşılığında alınabilecektir.

3-TEKSTİL ATIK KUMBARA YERLERİ KİRALAMA İHALESİNİN

a)Yapılacağı Yer : Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası

b) İhale Tarihi : 24.09.2024

İhale Saati : 09:00

c) İhale Usulü : 2886 sayılı D.İ.Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83 ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

5-TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) Yirmiyedi Aylık Tahmini Bedel Miktarı: 8.741.250,00-TL+KDV (Ödeme her ayın ilk haftası şeklinde yapılacaktır.)

b) Geçici Teminat Miktarı : 262.238,00-TL (Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü)

6- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

4.1. İhaleye yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Tekstil Atıkları toplama konusunda alınmış Çevre

İzin ve Lisans Belgesi olan tüzel kişiler katılabilir.

4.2. İsteklilerden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A)TÜZEL KİŞİLERDEN:

a)- Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış belge,

b)- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,

c)- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)-Temsil durumunda; ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren kurum yazısı.

e)- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

f)- İdare ve istekliler tarafından onaylı "şartname"

B) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.1) (4.2) ve (A) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

7- TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

İstekliler tekliflerini en son 23.09.2024 tarihinde saat 15:00'a kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR

