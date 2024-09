T.C. BAKIRKÖY 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/113 Esas

KARAR NO : 2024/242

Gece Vakti Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama suçlarından 3 kez olmak üzere, Mahkememizin 02/07/2024 tarihli 2022/113 esas 2024/242 karar sayılı gerekçeli kararı ile 02/07/2024 tarihli 116/4, 86/1, 86/1,86/1 maddeleri gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan sanık Rahman ve Fevziye oğlu, 01/01/1994 Afganistan doğumlu ATTO MOHAMMADI tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

Mahkememiz dosyasında müştekiler Muhammedullah ve Lima oğlu 01/01/2005 Afganistan D.lu EMRAN MUHAMMEDİ, Azizaka ve Nesrin oğlu 01/01/1997 Afganistan d.u RAHMAN VELİZADE, Mohammad Ekber ve Bibi Habibe oğlu 01/01/1997 Afganistan d.lu ZEBİULLAH EMİRİ tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar ve sanık ABDUL WALİ KHAN HAMİDİ vekili Av. Ayşe BİLGİN ' in 08/07/2024 tarihli İstinaf talepli dilekçesi kendilerine tebliğ edilememiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip Hakime onaylattırılmak koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolunun açık olmak üzere istinaf edilebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.09.2024