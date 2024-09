T.C. ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/786 Esas

Davacı, GÜLLÜ UYMAZ ile Davalılar, FATİH KARADEMİR, NERİMAN KARADEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince;

"1-DAVANIN KABULÜ' ne, Yozgat ili, Merkez ilçesi, Yassıhüyük Mah./köyü, Cilt no: 113, Hane No: 35, BSN: 272'de nüfusa kayıtlı 37064212308 TC kimlik numaralı 18/09/2017 doğumlu Fatih ve Neriman oğlu HALİL İBRAHİM KARADEMİR' in velayetinin anne 50452764418 TC kimlik numaralı 2000 doğumlu NERİMAN KARADEMİR ile baba 63913315630TC kimlik numaralı 22/08/1989 doğumlu FATİH KARADEMİR' den kaldırılmasına,

2-Karar kesinleştiğinde karar örneğinin Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/859 esas sayılı dosyasına gönderilmesine,

3-Dava adli yardım talepli açılmış olup, bu nedenle başta alınması gereken 427,60 TL peşin harç ile, 269,85 TL başvuru harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Hazine giderlerinden karşılanan 20.964 TL yargılama giderinin (tebligat gideri ve basın ilan kurumu ilanen tebligat gideri) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair davacının yüzüne karşı, davalıların yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere" karar verilmekle iş bu gerekçeli karar özetinin davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : NERİMAN KARADEMİR - 50452764418

YOZGAT ili, MERKEZ ilçesi, YASSIHÜYÜK mah/köy, 113 Cilt, 35 Aile sıra no, 268 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve GÜLLÜ oğlu/kızı, 22/05/2000 doğumlu,