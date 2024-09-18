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ÖDEMİŞ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/35 Esas

KARAR NO : 2024/65

Davacı Mehmet Ali TİTİZ Vekili Av. Soner SARAÇ tarafından Mahkememizde açılan Kadastro Tespitine İtiraz davasında Mahkememizce yapılan yargılama sonunda, Mahkememizin 25/04/2024 tarihli kararı ile davacının davasının reddine karar verilmiş olup, Davacı Vekili Av. Soner SARAÇ tarafından Mahkememize sunulan 10/07/2024 tarihli dilekçesi ile karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen İbrahim kızı Ayşe'nin, İbrahim oğlu Hüseyin ÖZTÜRK'ün, Arif oğlu Malik EROL'un ve Hüseyin oğlu Mehmet Sabri KUTOĞLU'nun kimlik bilgilerine ve tebligata yarar adreslerine ulaşılamamış olduğu anlaşılmakla, söz konusu şahıslara ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/04/2024 tarih ve 2022/35 Esas, 2024/65 Karar sayılı kararıyla;

"Davacının davasının REDDİ ile;

Dava konusu İzmir İli, Tire İlçesi, Hasan çavuşlar Mahallesi 101 ada 3 parsel sayılı taşınmazın uygulama kadastrosu gibi tespit ve tapuya tesciline,

Dava konusu İzmir İli, Tire İlçesi, Hasan çavuşlar Mahallesi 101 ada 55 parsel sayılı taşınmazın Kadastro Güncelleme Komisyon Tutanağı gibi tapuya kayıt ve tesciline,

...

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde İzmir BAM istinaf yolu açık olmak üzere Davacı Vekili Av. MELTEM SARAÇ, davalı vekili Av. Sibel ÇÖLGEÇEN, Davalı Vekili Av. ÇİĞDEM SARAÇOĞLU, davalılar SEMİHA BARLAS, OSMAN ATİK, SEVİM GÖZEBE, NEBAHAT DÖĞÜCÜ VE NEZAHAT PREBOL'un yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde davanın reddine karar verildiği,

Davacı vekili 10/07/2024 tarihli istinaf dilekçesi ile özetle; istinaf taleplerinin kabulü ile davanın reddine ilişkin kararın kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Bu itibarla; mahkememizce verilen 25/04/2024 tarihli GEREKÇELİ KARAR ve Davacı Mehmet Ali TİTİZ Vekili Av. Soner SARAÇ'ın 10/07/2024 tarihli İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİNİN tüm araştırmalara rağmen açık kimlik bilgilerine ve tebligata yarar adreslerine ulaşılamayan İbrahim kızı Ayşe'ye, İbrahim oğlu Hüseyin ÖZTÜRK'e, Arif oğlu Malik EROL'a ve Hüseyin oğlu Mehmet Sabri KUTOĞLU'na teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/09/2024