T.C. BAKIRKÖY 1. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/319

KARAR NO : 2023/16

SSÇ Azad Toy hakkında Müşteki Zabıullah Habıbı aleyhine ;

Gece sayılan zaman dilimi içerisinde yaşı büyük şüpelilerle birlikte silahla birden fazla kişi ile birlikte geceleyin yağma ve kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2023 tarihli ilamı ile ;

TCK 149/1-a-c-h md. gr. açılan yağma suçundan neticeten 8 yıl hapis cezası ;

TCK 86/1md.gr. kasten yaralama suçundan niteceten 4 yıl hapis cezasına ilişkin Müşteki ve SSÇ'lerin yokluğunda verilen karar ile ;

SSÇ Müdafii Av. Özgür Tavus tarafından 17.02.2023 tarihli gerekçeli istinaf dilekçesi ile " katılanın soyut iddiasından başka mahkumiyetine yeter, kesin ve inandırıcı delilin bulunmaması , dava süresine ele geçen bulguların somutlaştırılamamış olması ve her türlü şüpheden uzak somut ve inandırıcı delil yetersizliği nedeniyle istinaf başvurularının kabulüne, hükmün bozularak dosyanın yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine eğer hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde incelenerek yeniden görülmesine karar verilirse , ilk derece mahkemesinin hükmü kaldırılarak duruşmalı olarak yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak müvekkilinin beraatine karar verilmesi hususunda " istinaf başvurusunda bulunmuş ;

Hüküm fıkrası ile istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Hafızullah ve Hafıza oğlu 01.01.1994 Balkh doğumlu (99873097620) YK Nolu Müşteki ZABIULLAH HABIBI'ye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve istinaf dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrası ile istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına; bu tarihten itibaren 7 gün içinde hüküm fıkrası yönünden Mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılan müracaatın tutanağa bağlanması ve tutanağın Hakime onaylatılması sureti ile CMK272 ve 273 . Md. Gereğince istinaf isteminde bulunulabileceği ; istinaf dilekçesi yönünden ise 5271 sy. CMK 277/1 md. si gereğince 15 gün içinde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesinin sunulabileceği, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 16/09/2024