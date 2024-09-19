T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/223 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırşehir İli, Kaman İlçesi

MEVKİİ : Çağırkan Mah. Dikili Taş Mevkii

PAFTA NO :

ADA NO : 198

PARSEL NO : 37

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- EŞE BAYSAL, 2- MÜKREMİL BAYSAL,3- MEŞUDE KÖYLÜ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (VN:8790013397)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/223 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kaman Vakıfbank Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

5- Mahkememizce karar gereğince Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.