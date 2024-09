T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/1633 Esas

Mahkememizde görülen mirasçılık belgesi talepli davada; muris İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, Cilt No: 53 Hane No: 127, BSN:1'de nüfusa kayıtlı 29/08/1950 Filibe doğumlu 22532109464 T.C nolu HASAN CAMBAZOĞLU'nun mirasçılarına ulaşılamadığından TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris HASAN CAMBAZOĞLU'nun mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/1633 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devredileceği ilanen duyurulur.