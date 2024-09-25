T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2024/421 ESAS Van İli Tuşba İlçesi Arısu Mah. 101 ada 59 Parsel sayılı taşınmaz.