Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:09

T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
2024/421 ESAS Van İli Tuşba İlçesi Arısu Mah. 101 ada 59 Parsel sayılı taşınmaz.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02093963

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA