ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/12

KARAR NO : 2024/377

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21/12/2023 tarih ve 2023/10719 soruşturma sayılı iddianamesiyle sanık Muhammed Halid ELULEBİ'nin hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan Türk Ceza Kanununun292/1maddesi uyarınca cezalandırılmaları talebiyle açılan kamu davası sonucunda beraatine karar verildiği, mahkememizin 21/05/2024 tarih ve 2024/12 esas 2024/377 karar sayılı gerekçeli kararı, Yayla Mah. Çınar Sk. Bina No: 8 Kat No: Z Daire No: 1 Sultangazi/İstanbul/Türkiye Sultangazi/ İSTANBUL adresinde ikamet eden sanık (Muhammed Halid ELULEBİ: Şevki ve İtimad oğlu, 20/01/1987 ŞAM doğumlu, TC Kimlik No:99098105056 ) tüm aramalara rağmen bulunamadığından, tebliğ edilememiştir.

İş bu nedenle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 25.09.2024