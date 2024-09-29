T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/3598

Davalı Mustafa Arık'a (T.C. 14800882056) dava dilekçesinin davalının adresinin UYAP üzerinden yapılan sorgulamalarına binaen tespit edilen adreslerine yapılan tebligatların iade döndüğü anlaşıldığından, Mahkememizin 2021/3598 Esas sayılı dosyası ile, davacılar Hacer Arık ve Halim Arık tarafından "Dava konusu, "Ankara İli Keçiören İlçesi Atapark Mah. 31643 ada 3 parselde bulunan 16 nolu Dükkan, Ankara İli Keçiören İlçesi Atapark Mah. 31643 ada 3 parselde bulunan 5 nolu Mesken, Çankırı İli Şabanözü İlçesi Yenimahalle Mahallesi 185 ada 5 parsel sayılı 4259 m2 Tarla, Çankırı İli Şabanözü İlçesi Küçükyakalı Köyü 116 ada 1 parsel sayılı 3977 m2 Tarla, Çankırı İli Şabanözü İlçesi Küçükyakalı Köyü 111 ada 40 parsel sayılı 4364 m2 Tarla, Çankırı İli Şabanözü İlçesi Küçükyakalı Köyü 109 ada 21 parsel sayılı 4924 m2 Tarla, Çankırı İli Şabanözü İlçesi Küçükyakalı Köyü 106 ada 58 parsel sayılı 4396 m2 Tarla" vasıflı taşınmazların, paydaşlar murislerinden intikal eden bu taşınmazları anlaşarak paylaşma imkanları olmadığını, taşınmazların aynen taksimini, bu mümkün olmadığı takdirde ise taşınmazların satılması suretiyle ortaklığın giderilmesi..." talebi ile açılan davada taraflar arasında görülen ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin, HMK 129. maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte HMK 126.maddesi uyarınca tanık listesi, tüm delilleriniz ile belgelerinizi asıllarını veya onaylı suretleri davacı sayısından bir fazla olarak ibraz etmeniz gerektiği ve celbi gereken belgeler ve dosyalar varsa ilgili yerlere müzekkere yazılması için gerekli bilgilerin dosyaya sunulması hususu HMK'nın 318. Maddeleri gereğince davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI:

TC KİMLİK NO :14800882056

ADI SOYADI :MUSTAFA ARIK

BABA ADI :FAZLI

ANA ADI :HACER

DOĞUM TARİHİ :04/09/1973

DOĞUM YERİ :RATİNGEN/ALMANYA