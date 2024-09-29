T.C. ANTALYA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2023/720 Karar No : 2024/566

İ L A N

SANIK :MUHAMMED ÖZYER, Zeki ve Zekiye oğlu, 25/03/1998 VAN doğumlu, Van Tuşba

Ocaklı Köyü nüfusuna kayıtlı. Adresi Meçhul

Mahkememizin 12/07/2024 tarih ve2023/720 Esas - 2024/566 Kararsayılı kararıyla sanık Muhammed Özyer'in kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK'nın 191/1,62/1, 53/1 maddeleri uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup, kararın sanığa tebliğ edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmaya rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasa'nın28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin sanığa ilanen tebliğine,aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe vermek suretiyle kararın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olduğu hususları ile istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususları İLANEN tebliğ olunur.