T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/631 Esas 12/09/2024

İLAN

Davacı SÜHEYLA ÖZGÜNAY tarafından açılan gaiplik davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen AHMET KILIÇ'dan uzun zamandan beri haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiştir.

Ahmet ve Mediha'dan olma 01/03/1962 doğumlu 49966045564 TC kimlik numaralı AHMET KILIÇ'dan haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların ALTI AY içerisinde, Hatay 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/631 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK. 32 ve 33 maddeleri gereğince İLAN olunur.

İLGİLİ KİŞİ : AHMET KILIÇ - 49966045564 Tosunpınar Köyü Hatay Merkez/ HATAY

HATAY ili, DEFNE ilçesi, YEŞİLPINAR mah/köy, 97 Cilt, 81 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve MEDİHA oğlu/kızı, 01/03/1962 doğumlu, Bu evrak DYS üzerinden gönderilmiş olup ayrıca fiziki evrak gönderilmeyecektir.