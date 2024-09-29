T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/1636 Esas 22/02/2024

Davacı İLYAS AYAN tarafından mahkememize açılan Gaiplik davası nedeniyle;

1113*****08 T.C. Kimlik Numaralı, Halil'den olma, Güllü'den doğma, 01/11/1962 Kemaliye doğumlu Mustafa AYAN'ın hayat ve mematı hakkında bilgisi olanların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz kalemine bizzat başvurmak suretiyle veyahut yazılı beyan ile bilgi vermesi gerektiği, ihtaren ilan olunur.