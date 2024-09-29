T.C. SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/240 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi

ADA NO : 109

PARSEL NO : 1

MALİKLERİNİN

ADI VE SOYADI : EMEL OLCAY DEDE-TC:61831277498

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından davalının maliki bulunduğu yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1-İzmir Valiliği İl İdare Kurulunun13.04.2022 tarihli ve 2022/4 karar sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4-Açılacak davalarda MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI husumetine yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.