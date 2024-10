KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/231 Esas

KARAR NO: 2023/408

"Davacı VEYİS GENÇ tarafından ESMİRA GENÇ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın kabulü ile davacı VEYİS GENÇ ile davalı ESMİRA GENÇ'in evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle TMK 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 179,90-TL maktu harcın peşin alınan 54,40-TL harçtan mahsubu ile bakiye 125,50-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan başvuru harcı 54,40-TL, peşin harç 54,40-TL,ile tebligat gideri vs 5.756,56-TL olmak üzere toplam 5.865,36-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı bir vekil aracılığı ile temsil ettirmiş olması sebebiyle 2022 yılı A.A.Ü.T. gereğince 9.200,00- TL. maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Gider avansından artan kısmın karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.16/05/2023" karar verilmiştir.

Davalı ESMİRA GENÇ'e teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/09/2024