T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/577 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilli İlçesi, Pirlibey/Bayram Camii Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 134

PARSEL NO : 25 ve 26

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.029,43 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Ekmekyapanoğlu, Mehmet Ekmekyapanoğlu, Nuriye Öztürk, Emine İnanç, Erol Ekmekyapanoğlu, Mükerrem Aktaç

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Davaya konu 134 ada25 ve 26 parsel sayılı taşınmazın 841,88 m2'likkısmında tesis edilecek olan daimi irtifak, 10,24 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya kayıt ve tesciline

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/577 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/05/2023