Giriş Tarihi: 03.10.2024 00:00
T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/577 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilli İlçesi, Pirlibey/Bayram Camii Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 134
PARSEL NO : 25 ve 26
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.029,43 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Ekmekyapanoğlu, Mehmet Ekmekyapanoğlu, Nuriye Öztürk, Emine İnanç, Erol Ekmekyapanoğlu, Mükerrem Aktaç
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Davaya konu 134 ada25 ve 26 parsel sayılı taşınmazın 841,88 m2'likkısmında tesis edilecek olan daimi irtifak, 10,24 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya kayıt ve tesciline
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/577 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/05/2023
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