ANKARA 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/41 Esas

KARAR NO : 2024/282

Davacı ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı şirketin markasal kullanımlarının davacının "ET VE BALIK KURUMU" ibareli marka tescilinden doğan haklarına tecavüz oluşturduğu kanaatine varıldığından;

Davanın Kabulüne,

Davacı marka hakkına yapılan tecavüzün tespiti ile tecavüzün kaldırılmasına,

Mahkeme karar özetinin masrafı davalı taraftan alınmak kaydıyla ulusal çapta yayın yapan üç gazeteden birinde ilanına,

Davacının kendisini vekil ile temsil ettirmesi sebebiyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan takdiren 25.500,00.-TL maktu ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacının yapmış olduğu ve aşağıda dökümü yazılı 4.191,00.-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair, 23/05/2024 tarihinde verilen iş bu mahkememiz kararı 24/09/2024 tarihinde kesinleşmiş olmakla ilan olunur. 25/09/2024