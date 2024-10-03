T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Ortaköy Mahalle , 33 Ada No , 2 Parsel No , 272/1360 Arsa Payı, 906 Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. Bahçeli Kargir Bina Ve Zemin Kat 1 Nolu Yaşam Mahalli Olan Konut Olan Bağımsız BölümünOrtaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi No:69 Beşiktaş İstanbul110.000.000,00 TL%20İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Ortaköy Mahalle/mevki , 33 Ada No , 2 Parsel No , 272/1360 Arsa Payı , 906 Yüz Ölçümü ,ana Taş. Nit. Bahçeli Kargir Bina Ve Zemin Kat 2 Nolu Yaşam Mahalli Olan Konut Olan Bağımsız BölümünOrtaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Sokak No:69 Beşiktaş İstanbul110.000.000,00 TL%20

01/10/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.