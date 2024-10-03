Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/1050 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/1050 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Ortaköy Mahalle , 33 Ada No , 2 Parsel No , 272/1360 Arsa Payı, 906 Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. Bahçeli Kargir Bina Ve Zemin Kat 1 Nolu Yaşam Mahalli Olan Konut Olan Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi :
Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi No:69 Beşiktaş İstanbul
Kıymeti :
110.000.000,00 TL(1/1 Hissesi) KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:40
İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Ortaköy Mahalle/mevki , 33 Ada No , 2 Parsel No , 272/1360 Arsa Payı , 906 Yüz Ölçümü ,ana Taş. Nit. Bahçeli Kargir Bina Ve Zemin Kat 2 Nolu Yaşam Mahalli Olan Konut Olan Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi :
Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Sokak No:69 Beşiktaş İstanbul
Kıymeti :
110.000.000,00 TL(1/1 Hissesi) KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:35
01/10/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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