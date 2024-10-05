T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2021/1650 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1650 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 19.02.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi Kavaklı Mahallesi, 275 ada, 6 parsel sayılı 1.000,00m2 miktarlı "Bahçeli B.A.K. Dubleks Ev" vasıflı taşınmazın tamamının Musa Güler adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczinin mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1836991 sayılı imar durum belgene göre Silivri İlçesi, Kavaklı İstiklal Mahallesi, 275 ada 6 nolu parsel 12.10.2000 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında Ayrık Nizam, 2 kat, Taks:0.15 Kaks:0.30 yapılaşma şartları bulunmaktadır.

Söz konusu Kavaklı İstiklal Mahallesi, 275 ada 6 nolu parsel ve çevresinde plan revizyon çalışmaları devam etmektedir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Kavaklı İstiklal Mahallesi Serbora Sokakta, tapunun 275 ada, 6 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Serbora Sokaktan 10 dış kapı numarası alan 1.000,00m2 alana sahip "Bahçeli B.A.K. Dubleks Ev" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Kavaklı İstiklal Mahallesi, Kavaklı Caddesi Akik Sokaktan ayrılan Serbora Sokak üzerinde ve bu sokaktan 10 dış kapı numarası alan 1.000,00m2 alana sahip parselin Serbora Sokak cephesi yaklaşık 27,50 metre, yola dik ortalama derinliği yaklaşık 37,00metredir.

Mahallinde yapılan tespitte etrafı duvar ile çevrili, bahçe düzenlemesi yapılmış olan parsel içerinde bir adet zemin kat+ 1 normal katlı dış cephesi sıvalı-boyalı, B.A.K. tarzda, 2.sınıf inşaat ve malzeme kalitesi ile inşa edilmiş, PVC pencereli, çelik dış kapılı, meskun halde tek daireli bina bulunmaktadır. Zemin katında antre, hol, salon, iki oda, açık mutfak, iki banyo-WC, teras mahalleri, dahili merdiven çıkılan 1.katta dört oda, iki banyo-WC, balkon mahalleri bulunmaktadır. Belediye arşiv dosyasında bulunan 29/07/2009 tarih, 2009/179 ruhsat nolu Yapı Ruhsatı ve 10/11/2010 tarih, 2010/160 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesine göre taşınmaz 226,00 m2 dir. Taşınmazın bahçe duvarlarının yapılı olduğu ve ağaçlandırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bahçede yaklaşık 72,00 m2 olan bir adet garaj bulunmaktadır. Zemin kaplamaları seramik ve parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları ikmal edilmiş durumda, pencereleri PVC pencere ve çift camlı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcuttur. Parsel çevresinde 2- 3 katlı genellikle müstakil tarzda inşa edilmiş konut kullanım amaçlı yapılar ile tarım arazileri mevcut olup, yapılaşma yaklaşık %30 civarındadır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek bölgede kalmaktadır.

Adresi : Kavaklı Mah. 275 Ada, 6 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.000,00 m2

Kıymeti : 17.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kadındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:35

23/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.