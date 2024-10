İLAN

T.C. ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1405

DAVALI : CAN NAZLIKOL, 41587215654 TC Kimlik numaralı, 04/05/1967 Doğumlu, HASAN ve SEVİM oğlu AĞI SOK NO 25 KARMİ Girne9875 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Davacı ILGIN SU NAZLIKOL tarafından davalı CAN NAZLIKOL aleyine açılan boşanma davasında;

Davacının 28.06.2002 doğumlu olup davalının kızı olduğunu, davalı babanın davacının giderlerine herhangi bir katkısı mevcut olmadığını, davacının eğitimi için Ankara ilinde ikamet edeceğini bu ilde barınma-yurt/kira-okul masraflarına katlanmak durumunda kalacağını, davalı tarafından davacı lehine aylık 15.000,00-TL yardım nafakası ödenmesini talep ettiği görülmekle, davalının HMK. 122. maddesi gereğince, işbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız aynı zamanda 05/11/2024 günü saat 09:20'a bırakılan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olunur.