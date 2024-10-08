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T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/671 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurtdışı adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVALI : SEVİL ÇINAR - 220*****402 TC nolu, Ali ve Fatma kızı, 18/06/1966 İnegöl doğumlu

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Duruşma gün ve saati

1-Dava konusu Bursa ili, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 ada, 232 parselde kayıtlı taşınmazda ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği,

2-Duruşmanın 16/01/2025 günü saat 10:10'da yapılacağı,

3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127.maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.