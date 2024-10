BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/726 Esas

KARAR NO : 2024/697

DAVALI : HİND LAADROUJI SERTTAŞ - Yabancı kimlik no: 60160576012

Davalı Hind Laadroujı Serttaş aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasınında davalıya gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

HÜKÜM :

Davacının davasının KABULÜ ile,

Burdur İli Kemer İlçesi Elmacık cilt 7, hane 93, bsn 22'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Necla oğlu 08.01.1989 doğumlu ve 10336919204 T.C. Kimlik no'lu Rahmi Serttaş ile aynı yer nüfusuna kayıtlı ve Fas Krallığı Vatandaşı Mouhy Iddıne ve Malıka kızı 11.11.1989 doğumlu ve 60160576012 Yabancı kimlik no'lu Hind Laadroujı Serttaş'ın davalının tam kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK.nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 368,30 TL.harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapılan 59,30 TL.peşin harç, 59,30 TL.başvurma harcı, 30,048,00 TL.tebligat ve yurtdışı tebligat gideri, 800,00 TL.bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 30.966,60 TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı yargılamada bir avukat ile temsil olunduğundan Avukatlık Kanunu ve yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdiren 17.900,00 TL.vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafça yatırılan ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra sarfolunmayan (kalan) gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/10/2024