T.C. GEBZE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2023/978 Esas

KARAR NO : 2024/388

C.SAV.ESAS NO : 2023/13182

Mahkememizin 06.05.2024 tarih, 2023/978 Esas ve2024/388 Karar sayılı ilamı ile sanık Samet Kocabaş'ın üzerine atılı Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan TCK.nın 227/2,62/1,52/2,53/1 ve 58/6 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 80.TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın sanık tarafından istinaf edildiği anlaşılmış olup,mağdur FERUZA TURSUNOVA, Yuldoshalıena ve Surmahan kızı, 1987 ÖZBEKİSTAN doğumlu mağdurun tüm aramalara rağmen bulunamayan ve halen adresi meçhul olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve maddeleri gereğince ilanen tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edildiği ve istinaf edilmemesi halinde dosyanın İstinaf'a gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.07.10.2024