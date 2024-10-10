SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK

NİKAH SALONU - FOTOĞRAF - VİDEO ÇEKİM YERİ ADRES NİTELİĞİ NET ALANI M² BELEDİYE

PAYI TAHMİN EDİLEN 3 YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ-SAATİ UĞUR MUMCU MAH.

ATATÜRK BULVARI, NO:54/2B FOTOĞRAF - VİDEO ÇEKİM YERİ

43,00 TAM 5.040.000,00 TL+KDV 151.200,00 TL 24.10.2024-11.00



1- Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 5.000,00 (beşbin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2-İkametgâh belgesi,

3-İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

4-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

5-Noter tasdikli imza beyannamesi,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

9-İhale konusu fotoğraf-video çekim işini, kamu veya özel sektörde daha önce ya da şimdi yaptığına ilişkin belge (vergi levhası/işyeri çalışma ruhsatı v.b),

10-İhale konusu Fotoğraf-Video Çekim işini, en az 10 sigortalı çalışan ile yerine getireceğine dair taahhütname dilekçesi,

B- Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7-İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

10- İhale konusu fotoğraf-video çekim işini, kamu veya özel sektörde daha önce ya da şimdi yaptığına ilişkin belge (vergi levhası/işyeri çalışma ruhsatı v.b),

11-İhale konusu Fotoğraf-Video Çekim işini, en az 10 sigortalı çalışan ile yerine getireceğine dair taahhütname dilekçesi,

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6-İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.