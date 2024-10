T.C. İSTANBUL2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2017/939

KARAR NO: 2021/881

DAVALI: EML GIDA İNŞAAT TEM. PET. ÜRÜNLERİ TUR. TAR. ÜRÜN.

NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (VKN.0839054334)

Davacı Kent Konut İnş.San.ve Tic.A.Ş. tarafından davalılar KDC İnş.San.ve Tic.A.Ş.ile EML Gıda İnş.Tem.Pet.Ürünleri Tur.Tar.Ürünleri Nak.San.Tic.Ltd.Şti. aleyhine mahkememizde açılan menfi tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen 14/12/2021 tarihli gerekçeli karara karşı davacı vekili 30/03/2023 tarihinde istinaf başvuru dilekçesi sunmuş olup, istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmak üzere tarafınıza ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre verildiği ilanen tebliğ olunur.12/09/2024

