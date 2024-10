T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1244 Esas

Davacı , MUSTAFA ÜNVER' in mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Miras bırakanlardan 69538047260 T.C kimlik numaralı İsmail ve Caize' den olma, doğum tarihi 01/07/1896, ölüm tarihi ise05/07/1977 olan,SİVAS ili, ZARA ilçesi, YARAĞIL mah/köy, 129 Cilt, 42 hane no nüfusa kayıtlı SUPHİYE GÜVEN ve 69544047032T.C kimlik numaralı Ali ve Peruza' dan olma, doğum tarihi 01/07/1900, ölüm tarihi ise 29/11/1975 olan, SİVAS ili, ZARA ilçesi, YARAĞIL mah/köy, 129 Cilt, 42 hane no nüfusa kayıtlı ASLAN GÜVEN 'in yasal mirasçıları, yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, miras bırakan SUPHİYE GÜVEN ve ASLAN GÜVEN 'in mirasçılarının 1 ay ara ile 2 kez gazetede yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16/09/2024

