BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: 14.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 05:56
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BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜAşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi Dairesi Müdürü
Özden OKUYUCU
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|0610833081
|ALTINARGI İNŞAAT MALZEMELERİ METAL VE GRANÜL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023051013Dn10000001
|202101202112
|0010
|0010
|571.004,28
|3080
|1.713.458,44
|AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1314 CAD. ÇİĞDEM 32 10 ÇANKAYA ANKARA
|6231600545
|MSF GRUP METAL İNŞAAT KÖMÜR GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023051113Dn70000053
|202107202109
|0033
|0033
|673.021,35
|3080
|2.019.064,05
|EHLİBEYT MAH. 1270 SK. GİZEM APT. 1 5 ÇANKAYA ANKARA
|6231600545
|MSF GRUP METAL İNŞAAT KÖMÜR GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023051113Dn70000051
|202101202112
|0010
|0010
|820.484,75
|3080
|2.461.454,25
|EHLİBEYT MAH. 1270 SK. GİZEM APT. 1 5 ÇANKAYA ANKARA
|3780797000
|ESEN HIRDAVAT ELEKTRİK İNŞAAT KÖMÜR PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023111713Dn40000001
|202201202212
|0010
|0010
|892.704,09
|3080
|2.678.112,27
|KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. 3 C-1 160 ÇANKAYA ANKARA
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02102608