KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Vakıflar Meclisi'nin 09.09.2024 tarih, 491/456 sayılı kararınca asgari şartlar

Yapılacak binalardan en az (932.170,00 TL / 2.570.000,00 TL) =%36.26 oranına karşılık gelen ve avan projede gösterilen;

A blokta bulunan: 1 ila 17 nolu Dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin (17 adet/1 ve 17 dahil), 23 ila 134 nolu Ofis vasıflı bağımsız bölümlerin (112 adet/23 ve 134 dahil)

C Blokta bulunan: 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu 8 adet Dükkan vasıflı bağımsız bölümler olmak üzere toplam 137 adet (25 Dükkan, 112 Ofis) bağımsız bölüme ilave olarak 1.000,00 TL nakit paranın vakfına alınması