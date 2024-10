KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK TEKLİF USULÜYLE TAŞINMAZ SATIŞI İHALESİ İLANI

Aşağıda belirtilen taşınmaz Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 29. maddesine göre açık teklif usulüyle satılacaktır.

1. Üniversitenin;

1.1.İhaleye çıkan birimi:Satınalma Direktörlüğü

1.2.Telefon :02123381895

1.3.Adresi:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü, Sarıyer 34450 İstanbul

1.4.İlgili personelinin adı, soyadı, telefonu ve elektronik posta adresi:Çağıl ERTEN, 02123380895 certen@ku.edu.tr

2.İhale konu taşınmazın;

2.1.Bulunduğu adres:Bebek Mahallesi, İbriktar Aralığı Sokak,Mutlu Apt., No: 18, Daire: 8, Beşiktaş /İstanbul

2.2.Tapu Bilgileri:İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, İbriktar Mevkii, 140 ada 220 parsel sayılı, 732,56 m² alanlı "Kargir Apartman" nitelikli ana gayrimenkul üzerinde, 3. kat, (8) bağımsız bölüm nolu "Mesken" nitelikli taşınmaz

2.3.Tahmini Satışı Bedeli: 18.500.000 TL(ONSEKİZMİLYONBEŞYÜZBİNTÜRKLİRASI)

3.İhalenin;

3.1.Numarası NT-1687

3.2.Usulü: Elektronik açık teklif

3.3.Teklif usulü:Birim fiyat

3.4.Son başvuru tarih ve saati :05.11.2024 13:00

3.5.İhale tarih ve saati:05.11.2024 14:00

3.6. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:https://ogs.ku.edu.tr/satinalma-direktorlugu/ihaleler/aktif-ihaleler

4.İstenilen belgeler:

4.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren şirketler için imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, imza beyannamesi veya vekaletname.

4.2.Şirketler için ilgili mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken odaya kayıt belgesi.

4.3. Şirketler için vergi mükellefi olduğuna dair belge.

4.4. Gerçek kişiler için; sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı ve yerleşim yeri belgesi.

4.5.İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.

4.6.Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.

4.7.İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.

5.İhale dokümanı, md. 3.6'da belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın internet adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur. İstekli teklif vermekle, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm bilgilere, taşınmazın yeri, taşınmazın imar durumu, halihazırdaki fiziki durumu ve özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olmuş, ihale koşul ve kurallarını kabul etmiş sayılır.

6.İsteklilerin md. 3.6'da belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru Platformu'na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma (ois.ku.edu.tr) yüklemeleri gereklidir.

7.İsteklilerin ihale konusu taşınmaz için, yaklaşık satış bedelinin %3 tutarında, 555.000 TL (BEŞYÜZELLİBEŞBİNTÜRKLİRASI) nakit veya aynı miktarda Bankalarca düzenlenecek geçici teminat mektubu, blokeli çek, Banka'da bloke edilen vadeli ve vadesiz Türk Lirası ve döviz cinsinden her türlü tevdiattan her hangi biri yada Bankaca uygun görülecek diğer teminatlar kabul edilecektir. Şartnamede belirtilen teminatlar 90 günden az olamaz. Gerekmesi durumunda teminat mektubu süresinin uzatılması istenebilir.

İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

İhaleyi kazanan dışındaki tüm isteklilerin teminatları satış işleminin gerçekleşmesi veya en geç 90 gün içinde iade edilir.

8.İstekli tarafından sunulan teklif 60 gün süreyle geçerli kalacaktır.



#ilan.gov.tr Basın No:ILN02110952