Giriş Tarihi: 28.10.2024 00:00
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : .83430435-2020/525-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2020/525 Esas
KARAR NO : 2022/136
SANIK :ABDULLAH ZİGAHİ, Muhammed ve Semira oğlu, 1983 HAMA doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esentepe Mah. Oğulpınar Cad. Üzeri Ali Abay ParkıYanı Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:
SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 10/10/2013 -
SUÇ YERİ : HATAY/REYHANLI
KARAR TARİHİ : 15/02/2022
Mahkememizin yukarıda2020/525 esas, 2022/136 karar numaraları yazılı dosyada Sanık ABDULLAH ZİGAGİ hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME ) karar verilmiş ve katılan kurum Cilvegözü Gümrük Müdürlüğünce temyiz edildiği yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve katılanın temyiz dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'a temyiz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.10.2024
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