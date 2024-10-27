T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .83430435-2020/525-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2020/525 Esas

KARAR NO : 2022/136

SANIK :ABDULLAH ZİGAHİ, Muhammed ve Semira oğlu, 1983 HAMA doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esentepe Mah. Oğulpınar Cad. Üzeri Ali Abay ParkıYanı Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 10/10/2013 -

SUÇ YERİ : HATAY/REYHANLI

KARAR TARİHİ : 15/02/2022

Mahkememizin yukarıda2020/525 esas, 2022/136 karar numaraları yazılı dosyada Sanık ABDULLAH ZİGAGİ hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME ) karar verilmiş ve katılan kurum Cilvegözü Gümrük Müdürlüğünce temyiz edildiği yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve katılanın temyiz dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'a temyiz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.10.2024