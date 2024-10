İZMİR 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

İZMİR 12. AİLE MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2022/837

KARAR NO : 2024/505

Davacı Meryem Aleyna Yavuzdurmaz tarafından davalı Murat Yavuzdurmaz aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 16/07/2024 tarih 2022/837 esas, 2024/505 karar sayılı ilam ile Davanın kabulü ile Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Hamidiye Mah./Köyü, Cilt:5, Hane:652,nüfusa kayıtlı Kadir ve Özlem'den olma,15/08/1995 Konak doğumlu, davacı Merve Aleyna Yavuzdurmaz ile aynı hanede nüfusa kayıtlı, Bilal ve Hacir'den olma, 17/07/1991 Yüreğir doğumlu, davalı Murat Yavuzdurmaz'ın TMK 166/1 md. uyarınca boşanmalarına, müşterek çocuk 20/02/2017 doğumlu Asil Bilal Yavuzdurmaz' ın velayetinin davacı anneye verilmesine, çocuk ile baba arasında şahsi ilişkinin her ayın 1 ve 3. cumartesi Günleri saat 09: 00 ile pazar günleri saat;17:00 arası, dini bayramların ilk günü saat;09:00 ile 2. Günü saat;09:00 arası, sömestr tatillerinin ilk günü saat;09:00 ile 7.günü saat;17:00 arası ve her yıl Temmuz ayının ilk günü saat;09:00 ile son günü saat;17:00 arası baba yanına verilerek şahsi ilişki tesisine dair kararın adresi tespit edilemeyen davalı Murat Yavuzdurmaz'a ilanen tebliğine; kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu davalıya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/09/2024