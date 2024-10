ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI DÂHİLİNDEKİ EVSEL TEKSTİL ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

Çekmeköy Belediye Başkanlığından;

Belediyemiz sınırları içerisinde Evsel Tekstil Atıklarının Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 36 aylık süre ile ihale edilecektir.

İhale, Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İSTANBUL adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 1. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

1-Şartname bedeli 1.250,00 TL (Binikiyüzelli Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden satın alınabilir.

2-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3-İhaleye İlişkin



İhale tarihi: 12.11.2024 ve Saat: 10:00 Belediye Merkez Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Salonu Usul:2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde ye istinaden açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Muhammen Bedel:5.136.000,00 TL + KDV (36 Aylık Bedel)

Geçici Teminat Miktarı:154.080,00 TL



4-İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

A)GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi,

2-Türkiye'de tebligat için adres belgesi sunulması,

3-Nüfus cüzdanı sureti,

4-Noter tasdikli imza sirküleri,

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge,

6-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 ve 20 01 11 kodlarında yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma konulu Çevre İzin/Lisans Belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.)

8-Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu belirtir belge,

9-İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 3 yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış kamu tecrübesini gösteren ihale konusu işe ilişkin belge (aslı gibidir onaylı protokol/sözleşme ve idare tarafından onaylanmış yazı).

B)TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliği belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

2-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

3- A) bendinden 1,2,5,6,7,9 maddelerinde belirtilen belgeleri sunmaları gereklidir.

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1-Noter tasdikli girişim beyannamesi,

2-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, iş bu maddedeki (A-8) veya (B-1) bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeleri,

3-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A-4, B-2 ) bentlerine göre temin edecekleri belge

4- (A) bendinden 1,2,5,6,7,9 maddelerinde belirtilen belgeleri sunmaları gereklidir.

D)BELGELERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİstekliler belgelerini 12.11.2024 tarihinde saat 10:00 'a kadar Çekmeköy Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Salonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek teklifler için meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

