T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:13 -Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2024 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 10:13 -Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2025 - 10:13

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:27 -Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 10:27 -Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2025 - 10:27

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mahalle, Köyaltı Mevkii,1106 Parselde kayıtlı taşınmaz tapuda tarla vasfıyla kayıtlı,3.406,53 m² yüzölçümlüdür. Akhan mahallesine 500 mt. mesafede, kanallar aracılığı ile sulama imkanı bulan sulu tarım arazisidir. 13-14 yaş aralığında ekonomik değere haiz 21 adet kayısı, 1 adet zeytin ağacı bulunduğu, yapı vb. muhteviyat bulunmadığı görülmüştür.İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.159.724,00 TLKDV : %10Kaydındaki Şerhler: Bu Parsel Lehine 278 Parsel Aleyhine 287.5 M2 Ve 272 Parsel Aleyhine 375 M2 Olmak Üzere Toplam 662.5 M2 Miktarında Geçit Hakkı.Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mahalle, Köyaltı Mekvii, 1108 Parselde kayıtlı taşınmaz,tapuda tarla vasfıyla kayıtlı, 14.733,74 m² yüzölçümlüdür. Akhan mahallesine 200 mt. mesafede, kanallar aracılığı ile sulama imkanı bulan sulu tarım arazisidir.18-20 yaş aralığında ekonomik değere haiz 65 adet kayısı, 4 adet zeytin, 6 adet ceviz ağacı bulunduğu, yapı vb. muhteviyat bulunmadığı görülmüştür.İmar Durumu:Yok Kıymeti : 4.435.020,00 TL KDV : %10Kaydındaki Şerhler: Bu Parsel Lehine 278 Parsel Aleyhine 287.5 M2 Ve 272 Parsel Aleyhine 375 M2 Olmak Üzere Toplam 662.5 M2 Miktarında Geçit Hakkı.

26/10/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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