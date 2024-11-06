T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/290 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Yenişehir İlçesi

MEVKİİ : Çavak Köyü

PAFTA NO :

ADA NO : 147

PARSEL NO : 2

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 12,60 m²'lik alanda mülkiyet, 2.487,14 m²'lik alanda irtifak hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Ahmet Köker ve diğerleri

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çavak Köyü, 147 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/10/2024

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