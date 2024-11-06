Giriş Tarihi: 07.11.2024 00:00
T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/290 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Yenişehir İlçesi
MEVKİİ : Çavak Köyü
PAFTA NO :
ADA NO : 147
PARSEL NO : 2
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 12,60 m²'lik alanda mülkiyet, 2.487,14 m²'lik alanda irtifak hakkı
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Ahmet Köker ve diğerleri
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çavak Köyü, 147 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/10/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116572