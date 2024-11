İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/627 Esas

KARAR NO : 2023/21

67534173860 TC Kimlik Nolu, MUZAFFER VE ASİYE'den olma, 19/06/1979 doğum tarihli, ŞANLIURFA ili, SİVEREK ilçesi, GÜLABİBEY mah/köy 2 Cilt, 147 hane no, 68BSNsırada nüfusa kayıtlı FATMA ÇAKMAK'ın FATMA olan adının "FATİME" olarak değiştirilmesine 20/01/2023 tarihinde karar verildiği ilan olunur. 23/01/2023

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02117246