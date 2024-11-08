ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

HATAY İLİ, KUMLU İLÇESİ UZUNKELİ MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN RMS-A YERİ NEDENİYLE

TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZ

MALIN

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI 1 0 6 SABRİYE ARITIR ALİ 9240/983040 SU KUYUSU OLAN SUSUZ TARLA 1.424.343,00 2.679,29 2 HATİCE YAMAN - VRS.İŞT. 3 MEDİNE YAMAN - VRS.İŞT. 4 ALİ YARAR AHMET 31941/10485760

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2008 tarihli ve 1509-2 sayılı Kararı ile Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi adına, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Aladağ, Altınözü, Aydıncık, Ceyhan, Feke, Gülnar, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yayladağı, Yumurtalık, İmamoğlu, Belen, Dörtyol, Hassa, Kumlu, Reyhanlı, İskenderun, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mut, Silifke, Tarsus, Kadirli ve Toprakkale şehir/şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere 28/02/2038 tarihine kadar 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DAG/1509-2/171 numaralı dağıtım lisansı verilmiştir.Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmaz hakkında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 12/10/2023 tarihli ve 12134-2 sayılı kamulaştırma kararı alınmıştır.Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA" adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

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