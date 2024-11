SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/142 Esas

KARAR NO : 2023/443

DAVALI : RECEP AKINCI (TCKN:13757449268)

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar Aynur Sarıbıyık, Bedri Akıncı, Bedriye Güler, Ferdi Akıncı, Fikriye Pekdemir, Göktürk Işık, Osman Yüksel, Yücel Işık, Melek Üstün, Mesut Akıncı, Mustafa Akıncı, Nedime Akıncı, Sabri Akıncı, Fikri Akıncı, Türkan Sabır, Erdinç Dolapcı, Vedat Dolapcı, Serhat Dolapcı, Fatma Akıncı, Nagihan Okay, Recep Akıncı, Melehat Akıncı aleyhine ikame edilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-)Davanın KABULÜ ile,

Dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Küçükkılıçlı Mah. (Eski 830 parsel) yeni 3120 ada 9 parsel sayılı taşınmazda Aynur Sarıbıyık, Bedri Akıncı, Bedriye Güler, Fatma Akıncı, Ferdi Akıncı, Fikri Akıncı, Fikriye Pekdemir, Hanife Işık, Melahat Akıncı, Melek Üstün, Mesut Akıncı, Mustafa Akıncı, Nagihan Okay, Nedime Akıncı, Recep Akıncı, Sabri Akıncı, Şükriye Dolapçı, Türkan Sabır, adına olan tapu kaydının İPTALİ ile taşınmaz yolda kaldığından tapu kayıtlarından davacı idare lehine yol olarak TERKİNİNE;

2-)Kamulaştırılmasına karar verilen İstanbul ili, Silivri ilçesi, Küçükkılıçlı Mah. (Eski 830 parsel) yeni 3120 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 19/04/2021 havale tarihli raporda belirtilen kamulaştırma bedelinin 23.369,78-TL olarak BELİRLENMESİNE,

3-)İdarece takdir edilen bedelin hak sahibine acele kamulaştırma dosyasında ödenmesine karar verildiğinden idarece dosyamıza yatırılan davalılar hissesine düşen 155,66-TL kamulaştırma fark bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca hak sahibine ödenmesine, tapu kaydı üzerinde tapu kütüğüne şerh edilmiş tüm takyidatların (rehin, haciz) kamulaştırma bedeli ödenirken bedel üzerine KAYDIRILMASINA,

4-)Kamulaştırma bedeli olarak belirlenen bedelden Silivri 3.ASHM'nin 2019/28 D.İş sayılı dosyasından davalı tarafa ödenmesine karar verilen toplam 23.214,12-TL acele kamulaştırma bedeli düşüldükten sonra arta kalan ve T.C. Vakıfbank Silivri Şubesine dosyamız hesabına yatırılan davalılar hissesine düşen 155,66-TL'nin davalılardan Fatma Akıncı için 4,85-TL, davalılardan Recep Akıncı için 4,85-TL, davalılardan Melahat Akıncı için 4,85-TL'nin davalı Melehat Akıncı'nın kısıtlı olması nedeniyle vasisi Fatma Akıncı'ya ödenmesine, davalılardan Nagihan Okay için 4,85-TL, davalılardan Fikri Akıncı için 19,41-TL, taşınmaz maliki Şükriye Dolapçı için belirlenen 19,41-TL bedelin Bakırköy 44. Noterliği 23/05/2023 tarih ve 23853 yevmiye numaralı mirasçılık belgesindeki mirasçı davalılar Serhat Dolapçı, Vedat Dolapçı ve Erdinç Dolapçı'ya miras payları oranında ödenmesine, davalılardan Hanife Akıncı (Işık) için 19,41-TL, davalılardan Melek Üstün için 1,61-TL, davalılardan Ferdi Akıncı için 4,85-TL, davalılardan Aynur Sarıbıyık için 4,85-TL, davalılardan Mustafa Akıncı için 1,61-TL, davalılardan Mesut Akıncı için 1,61-TL, davalılardan Nedime Akıncı için 4,85-TL, davalılardan Sabri Akıncı için 13,87-TL, davalılardan Bedri Akıncı için 13,87-TL, davalılardan Bedriye Güler için 13,87-TL, davalılardan Fikriye Pekdemir için 11,09-TL, davalılardan Türkan Sabır için 5,54-TL olacak şekilde derhal ödenmesi için Vakıfbank Silivri Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

5-)Kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 155,66-TL bedele 2942 sayılı yasanın (6459 sayılı kanunun 6.md ile değişik) 10.maddesi gereğince davanın açıldığı tarihe 4 ay eklenmek suretiyle 05/10/2020 tarihinden itibaren karar tarihi olan 06/07/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda kamulaştırma konusunda ve tescil yönünden KESİN, kamulaştırma bedeli hakkında kararın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere,yapılan inceleme sonucunda 06/07/2023 tarihinde karar verildiği,

Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/07/2023 tarih 2023/142 Esas 2023/443 Karar sayılı kararının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilince08/08/2023 tarihinde; mahkeme kararının kaldırılması ve talepleri doğrultusunda karar verilmesi yönünde istinaf edildiği görüldüğü,

Davalılardan RECEP AKINCI (TCKN:13757449268)'nın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden;

İşbu gerekçeli karar ve istinaf başvurusunun RECEP AKINCI'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/11/2024

