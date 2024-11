T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/104 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda

husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi

durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı

kurum adına tescil edilecektir. 13/06/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan

Kahramanmaraş Elbistan Taşburun 3313/26 Taşınmazın Tamamı

Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı

45853673810 AHMET EREN 41248827332 ERGİN YILDIZ 50926503932 HÜLYA EREN 47806523746 SEMİHA YILDIZ

41143830802 AHMET YILDIZ 41083832874 FAHRETTİN YILDIZ 43525751484 İBRAHİM AYDIN 58204260782 SEVG İYILDIZ

41245827496 AHMET YILDIZ 25100364876 FATMA ÖKSÜZ 41242827550 İJLAL AYTAÇ 40585849496 SÜMBÜL BOSTANCI

45829674612 ALİ EREN 41212828570 FERİDE KAYA 25499351402 MEBRİZE NOHUT 41029834696 ÜMMÜGÜLSÜM PEKCAN

44296725728 ALİ ÖZTÜRK 41269826604 GANİ YILDIZ 41179829696 MEHMET YILDIZ 41167830000 YASEMİN YILDIZ

41176829750 ALİ YILDIZ 65668012802 GÜL YILDIRIM 41188829304 MEHMET YILDIZ 41089832656 ZEYNEP YILDIZ

45169695858 AYŞE ALOĞLU 41026834750 GÜLPERİ YILDIZ 41041834230 MUHAMMED FEVZİ YILDIZ

45736677768 AYŞE ARSLAN 41257827040 HACER YILDIZ 34841039912 NAMİLE SOLAK

43573749822 BEKİR AYDIN 43567750018 HACI MEMET AYDIN 41272826530 NAZLI YILDIZ

58810240536 DİLBER ÜZÜM 45793675882 HAKAN EREN 45856673756 NECATİ EREN

50404521304 DÖNDÜ ÖZTÜRK 41263826822 HASAN GAZİ YILDIZ 41041341592 NESRİN ŞERBETÇİOĞLU

65602015050 DÖNDÜ YILDIRIM 41173829814 HATİCE GÜNEY 45790675946 ÖMER EREN

17984601826 ELİF KARAGENÇ 24890371880 HAVVA ÖKSÜZ 41170829978 REYHAN TUNCER

41260826986 ERDAL YILDIZ 28867943704 HIDIR EFEYILDIZ 45835674484 SELAHATTİN EREN

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116971