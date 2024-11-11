Giriş Tarihi: 12.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 05:49
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SAKARYA DEFTERDARLIĞI ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Nevi
|Ana Takip Dosya No
|Miktar
|0200524834
|26828373942
|SAMET AKDAŞ
|HÜRRİYET MAH. ÖNDER SK. Kapı No:23 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|201507201507
|0071
|2022010666agw0000015
|5.828.098,79 TL
|Sakarya Defterdarlığı Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda Adı Soyadı veya Ünvanı yazılı Amme alacağını süresinde ödemeyen mükellefler adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiş olup ,213 Sayılı V.U.K. nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi'ne bizzat veya vekilinin müracaatta bulunmaları ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müracatı bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02117707