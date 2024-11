T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

1.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2024/67 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ İli,Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi

ADA NO : 1605

PARSEL NO : 18

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET YAŞİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

2.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2024/69 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ İli,Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi

ADA NO : 1605

PARSEL NO : 21

MALİK ADI VE SOYADI : MENEKŞE YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, , 1605ada 18 parsel sayılı davalı MEHMET YAŞİN'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

b) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi , 1605 ada 21 parsel sayılı davalı MENEKŞE YILDIZ'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3- Bu davalarda husumeti davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne yöneltmesi gerektiği,

4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 04/03/2024