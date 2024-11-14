Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ TAKİP NO VERGİNİN
NEVİ		 CEZANIN
NEVİ		 VERGİNİN
MİKTARI		 CEZANIN
MİKTARI
SALİH ERKUŞ 3630236610 FATİH MAH. ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CAD. Kapı No:26 SUNGURLU ÇORUM 201407201407 2024061414M5Z0000086 3080 1.794.785,76
Yakacık Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122230

ARKADAŞINA GÖNDER
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA