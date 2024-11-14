T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N

T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/450 Esas

DAVALI Huriye Eroğlu

Davacı, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, Sibel Arıcı ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma Bedel Tespiti Ve Tescil davası nedeniyle;

DAVALI Huriye Eroğlu 'nun yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120925